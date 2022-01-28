Скованные одной цепью. Зачем Минтруд хочет объединить ПФР и Фонд социального страхования

К 2023 году Пенсионный фонд России и Фонд социального страхования будут упразднены. На их место придет единая внебюджетная организация Социальный фонд. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Минтруда.

В ведомстве уже составили модель для реорганизации ПФР и ФСС. Согласно плану, массовых сокращений сотрудников по всей стране опасаться не стоит. Большинство работников сохранят свои должности, некоторых переведут на смежные позиции.

При этом за счет «эффекта масштаба», оптимизации управленческого аппарата и, соответственно, уменьшения расходов на его содержание новый Соцфонд сэкономит приличную сумму. В Минтруде рассчитывают, что это поспособствует росту некоторых социальных пособий в полтора раза.

«Хотя координировать работу нового фонда все также будет Минтруд, в структуре его управления появится принципиально новый орган — наблюдательный совет», — отмечает «Ъ».

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Этот совет будет определять размер страховых тарифов, распоряжаться резервными средствами фонда, формировать бюджет и рассматривать кандидатуры на должность главы организации. При этом окончательно утверждать председателя в должности по-прежнему будет премьер-министр.

В число «наблюдателей» войдут всего семь человек: представители бизнеса и профсоюзов, Совфеда и Госдумы, вице-премьер Татьяна Голикова (она же координатор Российской комиссии по трудовым отношениям), министр труда и непосредственно глава Социального фонда.

Рассматривать закон о реорганизации ПФР и ФСС в единую структуру депутаты планируют в течение весны. Это позволит правительству уже летом составить бюджет Соцфонда на 2023–2025 годы.