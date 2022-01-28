«Не боись, Володя». Разговор Байдена и Зеленского вскрыл шизофрению США о вторжении РФ

Накануне президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский провели «очень долгий» телефонный разговор, в котором обсудили дипломатические усилия по «сдерживанию России». Казалось бы, с такими предсказуемыми темами итог беседы предрешен заранее, однако все пошло не по плану.

Дежурный звонок

Незадолго до начала переговоров пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сразу оговорилась, что предстоящий звонок будет «дежурным», а потому следует воспринимать его лишь как часть «регулярного взаимодействия» США с Украиной. Она добавила, что Байден не собирается «объявлять Зеленскому о каких-то конкретных шагах».

«Это будет третий разговор президентов с декабря. Они обсудят последние дипломатические усилия и усилия по сдерживанию России. Президент подтвердит приверженность США поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, а также наше обязательство "ничего об Украине без Украины", но это, скорее, "сверка часов", нежели звонок, в ходе которого делается конкретное заявление», — подчеркнула Псаки.

president.gov.ua / ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ

Однако в Киеве на ночной разговор Байдена и Зеленского возлагали особые надежды. Об этом можно судить хотя бы по тому списку возможных тем, которые озвучил пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров. По его утверждению, президенты должны были обсудить не только вопросы мирного процесса и безопасности, но и сотрудничество в сфере энергетики, оборонное взаимодействие, макрофинансовую поддержку и антиолигархическую реформу.

«Он [телефонный разговор — прим. ред.] будет логическим продолжением тесного сотрудничества, согласованием действий и подтверждением поддержки Украины ее надежным партнером», — раскрыл детали Никифоров в Facebook.

По плану беседа двух лидеров должна была начаться в 21:00 мск. Однако спустя 2,5 часа после назначенного времени каждая из сторон продолжала упорно хранить молчание, что порядком удивило экспертное сообщество.

«Прошло 2,5 часа от назначенного времени, а Вашингтон не выходит на связь, — обратил внимание в Telegram-канале политолог Марат Баширов. — Зеленский сидит в своем офисе и ждет. Такова судьба вассалов».

president.gov.ua / Пресс-служба президента Украины

Впрочем, первым тягостную тишину нарушил именно Зеленский. Правда, весь его комментарий по прошедшему телефонному разговору свелся к лаконичному посту в Twitter:

«Обсудили текущие дипломатические усилия по деэскалации и согласовали общие действия на будущее. Поблагодарил Президента Джо Байдена за продолжающуюся военную помощь. Обсудили также возможности финансовой поддержки Украины».

После этого на связь вышел и сам Байден. Как подчеркнули в Белом доме, в ходе беседы американский лидер заявил, что Вашингтон изучает возможность оказания Киеву дополнительной экономической поддержки в условиях якобы давления со стороны России.

Кроме того, Байден подтвердил готовность США, а также их союзников и партнеров «решительно отреагировать» в случае дальнейшей эскалации на Украине. Вместе с тем он поддержал усилия участников «нормандского формата» по урегулированию конфликта и выразил надежду на реализацию Минских соглашений.

«Президент Байден дал четко понять, что, несмотря на отъезд (части) сотрудников американского посольства и членов их семей, посольство США в Киеве остается открытым и полностью функционирует», — говорится в заявлении пресс-службы Белого дома.

Global Look Press / CNP/AdMedia / CNP/AdMedia

«Вторжение России неизбежно»

Хотя Байден и Зеленский положительно оценили состоявшиеся переговоры, американский телеканал CNN посчитал, что беседа «прошла не очень хорошо», если не сказать деструктивно. Вооружившись сведениями некоего «высокопоставленного источника Украины», издание сообщило, что лидеры стран разошлись во мнениях относительно российской угрозы.

Якобы Байден предупредил украинского коллегу о том, что «вторжение России практически неизбежно случится, как только замерзнет земля». После этого Киев может быть «разграблен» российскими войсками, которые, «вероятно, попытаются его оккупировать», передают корреспонденты CNN.

В ответ Зеленский осторожно отметил, что у него нет уверенности по поводу возможного наступления РФ на Украину — мол, угроза «опасна», но «неоднозначна». Так или иначе, Байден заявил о неготовности США поставлять Киеву высокотехнологичные вооружения и перебрасывать туда свои войска, сообщил неназванный источник CNN.

flickr.com / Ministry of Defense of Ukraine / CC BY-SA 2.0

Однако представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эмили Хорн поспешила опровергнуть эти сообщения, заявив, что они «совершенно не соответствуют действительности».

«Это неправда. Президент Байден заявил: есть реальная вероятность того, что русские могут вторгнуться в Украину в феврале. Ранее он заявлял об этом публично, и мы предупреждали о такой возможности в течение нескольких месяцев», — пояснила Хорн в Twitter.

В свою очередь пресс-секретарь президента Украины Никифоров указал, что корректная информация представлена только в официальных релизах от Киева и Вашингтона.

«Все остальное — домыслы и спекуляции. В это беспокойное время просим как можно более ответственно относиться к информации и публиковать только тщательно проверенные данные», — призвал он.

president.gov.ua / Офис Президента Украины

Искусный кризис

Комментируя произошедший скандал, писатель, публицист и автор Telegram-канала Fantastic Plastic Mashine Дмитрий Петровский выразил уверенность, что США сейчас делают все, чтобы мнимая война между Россией и Украиной, которую выдумали сами же американцы, «стала реальной».

«Если вы запутались, то давайте упростим. Байден позвонил Зеленскому и сказал что-то вроде: “Володя, Россия нападет на вас. Я обещаю. Но ты не боись: Эстония пришлет “Джавелины”, Германия — каски, а я дам вам парабеллум. Все будет хорошо, Володя”», — сыронизировал эксперт в материале для RT.

При этом Зеленский, которого последнее время чуть ли не со всех сторон «снаряжают на смертный бой», впервые «возразил старшему товарищу» и усомнился в необходимости такой битвы, которая может стать для него последней, продолжил Петровский.

«Новостные агентства что-то такое уловили и передали. После чего последовал грозный окрик, возможно, из самого Белого дома», — предположил писатель.

pixabay.com /

В беседе с «Политикой Сегодня» заместитель директора Института международных исследований МГИМО Виктор Мизин выразил уверенность, что информационное противостояние между Россией и США по поводу «вторжения на Украину» продолжится. Вашингтон не перестанет кричать о якобы готовящемся нападении, Москва будет всячески опровергать эти обвинения, а Европа тем временем — просто трястись от страха.

«Это обычная западноевропейская истерия и шизофрения. С одной стороны, будут разговоры о том, что нельзя попустительствовать Москве, с другой — о необходимости продолжения диалога и конструктивных решений. Никто не хочет потерять лицо, и администрация Байдена в том числе, которую и так обвиняют в излишней мягкотелости по украинскому вопросу. Поэтому они будут делать заявления о том, что угроза никуда не уходит», — объяснил политолог.

Ранее официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что за последние дни США отправили на Украину три партии оружия весом почти в 300 тонн, причем речь идет как о летальных, так и нелетальных средствах. В свою очередь Германия отказалась поставлять Киеву вооружения из Эстонии, заявив, что дальнейшая военная эскалация не принесет Украине дополнительной безопасности.