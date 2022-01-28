Песков: Беглов и Путин не проводили очную встречу в Петербурге 27 января

Личная встреча президента России Владимира Путина и губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова не состоялась. Об этом прессе сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

В беседе с журналистами Песков отметил, что Путин и Беглов не проводили очную встречу из-за коронавирусных ограничений. Как уточнили в Кремле, губернатор направил президенту доклад с описанием ситуации в Петербурге.

«Нет, очная встреча, к сожалению, не смогла состояться в связи с ковидными ограничениями, но, насколько мне известно, там достигнута договорённость, что губернатор отправил письменно президенту доклад по основным вопросам развития города. То есть фактически он все изложил письменно, и президент это получит и ознакомится с этим», — говорится в сообщении Пескова для прессы, сообщает РИА Новости.

Пресс-секретарь Путина заявил СМИ о встрече главы государства с Бегловым 27 января. Президент и губернатор намеревались обсудить рабочие темы.