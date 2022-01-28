Песков сообщил о заболевших омикрон-штаммом коронавируса в Кремле

Взрывная заразность «Омикрона» сейчас «демонстрирует себя во весь рост», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В Кремле выявлено много случаев заболевания омикрон-штаммом. Подавляющее большинство сотрудников выполняют свои рабочие обязанности удаленно, подчеркнул Дмитрий Песков. Заболевшие находятся на самоизоляции. С другими сотрудниками они не контактируют.

«В день заболевают помногу людей», — констатировал пресс-секретарь президента РФ.

Омикрон-штамм коронавируса впервые выявили в Африке. Позже он проник в другие страны, в том числе Россию. «Омикрон» практически сместил «Дельту». Подавляющее количество случаев коронавируса, выявленных в последние недели в мире, приходится именно на этот штамм.