Президент Путин утвердил индексацию пенсий россиян на 8,6%

Президент России Владимир Путин утвердил закон об индексации пенсий граждан на 8,6%. Документ представлен на официальном интернет-портале правовой информации.

Правительство внесло поправку в уже принятый в первом чтении законопроект о социальной пенсии представителям малочисленных народов Севера. Увеличить размер индексации предложил глава государства. Он отметил, что утвержденный ранее коэффициент 5,9% недостаточен.

В результате корректировки средний размер пенсии россиян в 2022 году составит 18 984 рубля.

Кроме того, с 1 февраля в России увеличивается размер ряда социальных выплат. Так, увеличивается сумма материнского капитала: на первого ребенка — с почти 484 тысяч рублей до 524 тысяч, на второго и последующих — до 693 тысяч рублей.