Песков: Путин сам определит время для реакции на ответ США по гарантиям безопасности

Президент России Владимир Путин определит время и форму, чтобы высказать свою позицию по ответу США на предложение Москвы по гарантиям безопасности. Об этом сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он подчеркнул: пока решения по обсуждению деталей нет. Песков допустил, что Путин даст оценку ответу Вашингтона во время беседы с президентом Франции Эммануэлем Макроном

Российский и французский лидеры поговорят вечером 28 января. По телефону они обсудят ситуацию на Украине и другие важные международные вопросы.

США 26 января направили письменный ответ на инициативу России о безопасности в Восточной Европе. Вашингтон попросил не разглашать содержание документа.