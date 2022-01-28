Политолог Головачев заявил о скором конце мировой гегемонии США

Соединенные Штаты рискуют потерять статус мирового гегемона уже в 2022 году. Такое мнение выразил украинский политический эксперт и экономист Андрей Головачев.

Специалист на пальцах объяснил, почему встреча президента России Владимира Путина и председателя Китая Си Цзиньпина является для Вашингтона страшным сном. По его словам, однополярный мир может закончиться, а Москва и Пекин возьмут ответственность за ситуацию в свои руки.

«Это будет означать, что Китай будет активно продвигать свою, альтернативную Америке, социально-экономическую модель. Это будет означать конец монополии США на свою «единственно верную идеологию». Это и будет означать конец гегемонии США и конец однополярного мира», — отметил экономист.

Политолог добавил, что страшный сон Вашингтона начинает сбываться. После другие страны перестанут ориентироваться на США. Головачев заметил, что американская сторона в последнее время проводила примитивную, прямолинейную и негибкую внешнюю политику. По этой причине Вашингтон не смог избежать неприятного сценария в виде союза России и Китая. Последствия подобных действий США обернуться для страны плачевными последствиями.

Ранее стало известно, что Си Цзиньпин планирует провести двустороннюю встречу с Владимиром Путиным. Переговоры пройдут в Пекине во время Олимпиады.