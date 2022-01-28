Председателем правящей партии Казахстана «Нур Отан» избран Токаев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев стал главой правящей партии «Нур Отан». Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Кандидатуру выдвинул первый президент республики Нурсултан Назарбаев. Ранее он занимал соответствующий пост.

«Решением внеочередного XXI съезда партии президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Кемелевич Токаев единогласно избран председателем партии "Нур Отан"», — сказано в сообщении пресс-службы в Twitter.

Ранее Касым-Жомарт Токаев высказался о прошедших протестах в республике. По его словам, причиной обострения ситуации стал недопустимый разрыв между бедными и богатыми.