Лавров заявил, что Россия не хочет никакой войны

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что начало любой войны по инициативе РФ принципиально невозможно.

Глава российского дипломатического ведомства высказался о возможности нового военного конфликта в интервью журналистам нескольких СМИ.

«Если это зависит от Российской Федерации, то войны не будет. Мы войн не хотим», — сообщил Лавров представителям изданий Sputnik, «Эхо Москвы», «Говорит Москва» и «Комсомольская правды».

Лавров подчеркнул, что Россия не допустит ущемления своих интересов в области безопасности, и призвал Запад к честным переговорам по широкому кругу вопросов, касающихся глобальной стабильности.