«Что значит даже?»: Лавров удачно пошутил после вопроса о санкциях США против руководства России

Министр иностранных дел России Сергей Лавров никогда не упускает возможности пошутить даже во время официальных мероприятий и интервью. Беседа с журналистами 28 января не стала исключением.

Глава МИД дает развернутое интервью радиостанциям Sputnik, «Эхо Москвы», «Говорит Москва» и «Комсомольская правда». Журналисты затронули тему санкций, которые США грозятся ввести против России из-за ситуации вокруг Украины.

« — Американцы готовы вводить санкции против руководства нашей страны, против вас даже. — Что значит «даже»? Я что, недостоин что ли?», — иронично ответил Сергей Лавров, засмеявшись.

Киев и страны Запада в последние месяцы заявляют о якобы намерении России вторгнуться на Украину. США и Евросоюз угрожают на фоне этого новыми санкциями. Москва отвергает подобные обвинения.