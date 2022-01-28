Астролог Дараган предрек России дипломатическую победу над странами Запада в 2022 году

Россия станет мировым лидером в 2022 году. Такое заявление сделал известный российский астролог Константин Дараган.

По мнению эзотерика, главное противостояние между Россией и НАТО, которое вот-вот грозит перерасти в военный конфликт, разрешится мирным путем. Между тем, астролог отмечает, что данные решения будут иметь лишь временный характер и не смогут полностью разрешить противоречия между странами.

Однако такой сценарий развития международных отношений не для всех окажется позитивным. Например, для США 2022 год станет эпохой скандалов с масштабным резонансом из-за их агрессивной внешней политики. Репутационные потери Белого дома превзойдут даже антирекорды времен президентства Дональда Трампа. Напомним, что тогда множество американских политиков заявили о «незаконном вмешательстве» в выборы президента Соединенных Штатов со стороны России.

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Кроме того, астролог предположил, что будет осуществлен существенный прорыв в медицинской отрасли. В частности, станет доступно производство новых лекарств, а также средств диагностики. Часть из данных препаратов будет предназначена для борьбы со старением. Также появятся новые инструменты лечения с помощью генной терапии, именно такой способ сохранения здоровья в итоге станет самым востребованным в обществе.

Ранее астролог Тамара Глоба предсказала возрождение России в 2022 году. По ее мнению, в наступившем году произойдет множество положительных перемен, а сам год станет «лучшим временем для развития России».