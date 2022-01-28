Надаль в четырех сетах обыграл Берреттини в полуфинале Открытого чемпионата Австралии

Рафаэль Надаль стал финалистом Открытого чемпионата Австралии по теннису, который продолжается в Мельбурне.

Испанец Рафаэль Надаль со счетом 6:3, 6:2, 3:6, 6:3 обыграл седьмую ракетку мира Маттео Берреттини в полуфинале Открытого чемпионата Австралии. Встреча турнира серии «Большого шлема» в Мельбурне продолжалась 2 часа 55 минут. За это время Надаль пять раз подал навылет и совершил 19 невынужденных ошибок.

Открытый чемпионат Австралии проходит с 17 по 30 января. Действующим победителем турнира в Мельбурне является сербский теннисист Новак Джокович, который был депортирован из страны перед стартом соревнований после повторного аннулирования визы.