«Было бы неплохо». Нуланд пошутила о поставках водки из РФ через «Северный поток — 2»

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд в шутку поддержала идею использования «Северного потока — 2» для перекачки водки вместо природного газа. Об этом она заявила на брифинге, трансляция которого велась на YouTube.

Так американский политик отреагировала на замечание журналиста Мэтта Ли о том, что газопровод уже достроен и может использоваться для поставок чего угодно — оливкового масла, газа или водки.

«Водка — это было бы неплохо. Оливковое масло — было бы очень хорошо», — пошутила Нуланд.

Впрочем, замгоссекретаря США не согласилась с тем, что «Северный поток — 2» готов к эксплуатации, поскольку, по ее словам, он еще «не протестирован и не сертифицирован». В любом случае если Россия попытается вторгнуться на территорию Украины, то использование трубопровода не начнется вообще, предупредила Нуланд.

Global Look Press / Stefan Sauer/dpa

«Как сенатор [Тед] Круз любит говорить, [“СП-2” в его нынешнем состоянии] является куском металла на дне океана», — процитировала политик слова одного из главных оппонентов германо-российского проекта.

В настоящее время «СП-2» проходит процедуру сертификации в Германии. Тем не менее, как ранее отмечала глава МИД ФРГ Анналена Бербок, Берлин вместе с западными партнерами может принять «подходящие меры» в случае дальнейшей эскалации ситуации вокруг Украины.

Однако в России неоднократно призывали не политизировать строительство газопровода, называя его коммерческим проектом, который выгоден не только Москве, но и Евросоюзу. В частности, по мнению российской стороны, запуск «СП-2» внесет существенный вклад в обеспечение энергетической безопасности всех европейских стран.

Так или иначе, в конце января Белый дом начал переговоры с крупнейшими производителями энергоресурсов, которые могли бы поставлять топливо в ЕС на случай «агрессии» России против Украины. При этом Москве всячески отвергают обвинения в подготовке нападения на Киев, называя их алармистскими.