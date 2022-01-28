«Опасные изменения». Что испугало Украину на нормандских переговорах в Париже

Состоявшаяся в Париже встреча «нормандской четверки» (Россия, Германия, Франция, Украина) по ситуации в Донбассе заставила Киев понервничать. Журналисты местного издания «Європейська правда» указали на «опасные» изменения в повестке переговоров.

По их словам, центральное место в диалоге занимают теперь не Минские соглашения, а призыв к диалогу с ополченцами ЛДНР. При этом особую тревогу у украинцев вызывает то, что настаивает на дипломатической встрече двух сторон конфликта теперь уже не только российская делегация. К ним присоединились французы.

«После смены власти в Германии и ухода переговорной команды Меркель, доминировавшей в "четверке" все предыдущие годы, Франция пытается взять на себя инициативу и выдвигает публичные предложения, не согласованные с Украиной», — сказано в статье.

kremlin.ru / Пресс-служба Кремля

Речь идет о якобы «спланированном сливе» информации немецкой прессе Елисеевским дворцом. Напомним, за день до встречи участников «нормандского формата» редакция Deutsche Welle опубликовала статью, где, ссылаясь на источники во французском правительстве, рассказала о планах Парижа, Москвы и Берлина заставить Киев провести встречу с лидерами Донбасса.

Сразу после окончания переговоров, которые, к слову, длились почти девять часов, представитель РФ Дмитрий Козак подтвердил, что этот вопрос носит принципиальный характер. Но Киев оказался непреклонен — ни о каких прямых контактах с ополченцами не может идти и речи, заявил глава Офиса президента Украины Дмитрий Ермак.

president.gov.ua /

Также в «ЄП» заметили, что «нормандский формат» после затяжного перерыва возобновился лишь на фоне переговоров России, США и стран НАТО по гарантиям безопасности. Это тоже вызывает тревогу у аналитиков. По их мнению, теперь два процесса связаны одной нитью.

«Не будет оснований для договоренности Москвы с Западом на высшем уровне – не будет прогресса и в "Нормандии". И наоборот, если США и западноевропейские государства найдут точки соприкосновения с Россией — это может повлечь за собой также предложения для Украины», — считают журналисты.

По окончанию переговоров в Париже, глава фракции «Единая Россия» в Госдуме Владимир Васильев и первый вице-спикер Совфеда Андрей Турчак призвали руководство РФ отправить оружие на Донбасс. Как инициативу восприняли в других партиях — читайте в нашем материале.