Германия не стала эвакуировать своих дипломатов из посольства в Киеве

Германия поддержала позицию партнеров из Евросоюза и решила не эвакуировать дипломатов из посольства на Украине. Об этом заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок.

Руководитель ведомства дала интервью медиагруппе Funke. По ее словам, Берлин регулярно проверяет ситуацию в области безопасности в разных местах. Это также касается Украины.

«Как и наши партнеры по ЕС, в настоящее время мы решили не сокращать персонал посольства в Киеве. Сейчас крайне важно не дестабилизировать Украину», — сказала глава МИД.

По словам Бербок, экономические игроки могут почувствовать, что ситуация вокруг Украины нестабильна. Это может привести к оттоку инвестиций.

Ранее Анналена Бербок заявила, что Североатлантический альянс сейчас не намерен включать в состав страны Восточной Европы. Это также касается Украины.