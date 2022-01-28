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Суд арестовал обвиняемого в коррупции экс-главу отдела ГИБДД в Удмуртии

Происшествия
/ Обновлено: 28 января 2022 10:33
Суд арестовал обвиняемого в коррупции экс-главу отдела ГИБДД в Удмуртии

Бывший начальник отделения ГИБДД Камбарского района Удмуртии стал фигурантом дела о получении взяток. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу до 14 марта. Об этом рассказали в пресс-службе судейского сообщества республики.

Согласно данным следствия, обвиняемый получал взятки за выдачу водительских удостоверений без проведения требуемых экзаменов. В декабре прошлого года глава райотделения ГИБДД был уволен.

Правоохранители возбудили в отношении него уголовное дело по части 3 статьи 2290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконные действия). Расследование продолжается.

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