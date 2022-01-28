Замглавы Совбеза Медведев: казахстанские события не повторятся в России

События, которые произошли в Казахстане, в России не повторятся. Такое мнение выразил заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Политик уверен, что в Москве нет предпосылок для повторения подобных событий. По его словам, Россия способна ответить на любую террористическую активность или преступное посягательство.

«Во-первых, потому что в целом большинство граждан нашей страны разделяет тот курс, который проводит власть, который проводит президент страны, и это подтверждается и голосованием за конституцию, на выборах, во время выборов в законодательные органы», — сказал Медведев.

Замглавы Совбеза добавил, что события в Казахстане стали серьезным уроком. Произошедшее отражается на региональной безопасности.

Ранее Дмитрий Медведев заявил, что мировая политическая обстановка осложняется из-за амбиций некоторых государств. Однако любые разногласия можно урегулировать с помощью дипломатии.