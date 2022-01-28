Экс-депутат Журавский раскритиковал Зеленского за отказ выполнять минские договоренности

Президент Украины Владимир Зеленский не стал бы затягивать с выполнением Минских соглашений, если бы действительно хотел защитить сограждан. Такое мнение озвучил экс-депутат Верховной рады Виталий Журавский.

Выступая в эфире украинского канала, он напомнил, что во время предвыборной кампании Зеленский обещал достигнуть мира.

«Зачем ты шел на это начало (пост президента. — Прим. ред.), если боишься решить, если это боятся решить депутаты. Они же пришли защищать интересы народа», — возмутился Журавский, добавив, что Зеленский должен быть готов умереть ради своей страны.

Россия часто обращает внимание, что Украина специально затягивает переговоры по урегулированию ситуации в Донбассе и отказывается выполнять минские договоренности. Москва также обеспокоена переброской военных сил НАТО в страну.