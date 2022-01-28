Уголовное дело возбудили в Киргизии после пограничного конфликта с Таджикистаном

На киргизско-таджикской границе накануне произошла серия перестрелок. МВД Киргизии винит в произошедшем оппонентов. В отношении пограничников Таджикистана возбуждено дело по статье о преступлении против мира.

Правоохранительное ведомство республики считает, что Душанбе нарушило достигнутые ранее договоренности.

Поводом для накала обстановки на границе стало блокирование военными Таджикистана дороги, которая проходит между киргизскими городами Баткен и Исфана. В МВД республики считают, что таджикские пограничники якобы использовали в противостоянии минометы и другое тяжелое вооружение против киргизских силовиков, при этом, обстреляв дома мирных граждан.