Экс-сенатор Клинцевич назвал военно-техническое доминирование целью НАТО

Россия будет самостоятельно отстаивать свои интересы, для этого ей не нужно членство в НАТО. Об этом сказал бывший сенатор Франц Клинцевич.

Политик назвал вступление РФ в Североатлантический альянс нереалистичным. НАТО создавалась как противовес России (бывшему СССР) и Китаю.

«На словах демонстрируется некая оборонная доктрина, на самом деле это абсолютное военно-техническое доминирование для обеспечения финансово-промышленных групп, для получения прибыли и снижения экономической и военно-технической силы страны, которая противостоит Альянсу», — сказал Клинцевич изданию «ПолитЭксперт».

Ранее бывший глава украинского Интерпола Кирилл Куликов заявил, что «некое американское СМИ» озвучило идею вхождения России в НАТО. Он назвал такой сценарий невероятным.