«Мокрая марионетка». Илон Маск раскритиковал Байдена за его слова об электромобилях

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск обрушился с критикой на президента США Джо Байдена в Twitter. По мнению миллиардера, хозяин Белого дома держит граждан страны «за дурачков».

Ранее Байден похвалил американские компании General Motors и Ford, которые, по его словам, производят больше электромобилей именно в США, а не в какой-либо другой стране. В ответ Маск заявил, что президент нарочно «забыл» о его достижениях в этой сфере, не упомянув компанию Tesla.

Starts with a T

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ESL in the middle — Elon Musk (@elonmusk) January 27, 2022

«Байден — это мокрая носочная марионетка в человеческом обличье», — был категоричен американский бизнесмен.

Маск неоднократно критиковал американского лидера. Так, в декабре прошлого года основатель Tesla призвал отклонить законопроект Байдена Build Back Better Plan, предполагавший выплату государственных субсидий на строительство зарядных станций для электрокаров. Миллиардер подчеркнул, что правительство страны не должно вмешиваться в рыночную деятельность, и указал на большой дефицит бюджета.

В августе 2021 года Байден встретился с крупнейшими производителями электрокаров, однако представителя Tesla на мероприятие не пригласили. Маск назвал это «странным».

За прошлый год Tesla произвела более 930 тыс. электромобилей и продала более 936 тыс., тем самым достигнув рекордных показателей. По сравнению с 2020-м рост продаж организации составил 87,4%, а производства — 82,5%.