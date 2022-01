«Мокрая марионетка». Илон Маск раскритиковал Байдена за его слова об электромобилях

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск обрушился с критикой на президента США Джо Байдена в Twitter. По мнению миллиардера, хозяин Белого дома держит граждан страны «за дурачков».

Ранее Байден похвалил американские компании General Motors и Ford, которые, по его словам, производят больше электромобилей именно в США, а не в какой-либо другой стране. В ответ Маск заявил, что президент нарочно «забыл» о его достижениях в этой сфере, не упомянув компанию Tesla.

Starts with a T

Ends with an A

ESL in the middle