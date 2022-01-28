Диетолог Рыль посоветовала пить иван-чай перед сном

Регулярное употребление иван-чая положительно сказывается на общем состоянии организма человека, сообщила врач-диетолог Ирина Рыль.

Данный напиток, по словам Рыль, содержит большое количество витаминов С и В. Кроме того, в нем практически нет кофеина. Также Иван-чай нормализует уровень холестерина и благотворно влияет на гормональную систему, отметила Рыль.

«Иван-чай разрешен не только беременным, но и детям. Как любую лечебную траву, его нельзя принимать более 4 недель. Если вы ежедневно пьете этот чай, следует делать 3-4 недельные перерывы», — цитирует ее РИА Новости.

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