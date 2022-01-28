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Читатели Der Spiegel предложили создать новую оборонительную организацию вместо НАТО

Политика
Читатели Der Spiegel предложили создать новую оборонительную организацию вместо НАТО

Запад должен пойти на компромисс с Россией в вопросах гарантий безопасности, а НАТО подлежит расформированию.

Такое мнение выразили читатели издания Der Spiegel, комментируя ситуацию вокруг переговоров по предложенным Москвой гарантиям безопасности. По мнению немцев, в Евросоюзе необходимо создать новую организацию на замену Североатлантическому альянсу.

«В происходящем кошмаре виноваты американцы. Чтобы предотвратить подобное в будущем, следует распустить НАТО и создать в ЕС свою оборонительную организацию», — написал один из пользователей Сети.

«США игнорируют проблему расширения альянса. Очень жаль, ведь у них была возможность уладить все конфликты на Востоке и спасти людей от страданий», — добавил другой комментатор.

Как стало известно ранее, американская газета The Hill опубликовала материал, в котором России предлагают вступить в НАТО. Авторы статьи считают, что таким образом можно предотвратить третью мировую войну.

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