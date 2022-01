«Фьорды и ядерный пепел»: Как Ельцин чуть не начал Третью мировую войну

В конце января 1995 года российская система предупреждения о ракетном нападении (СПРН) оповестила военных и руководство страны, что на территории Норвегии была зафиксирована активность. Запущенная ракета, а это была она, по траектории очень напоминала американскую UGM-133А, способную «ослепить» систему ПРН.

Россия была всерьез обеспокоена происходящим, военные оценили произошедшее как попытку США «нащупать» слабые стороны обороны страны. Первый президент РФ Борис Ельцин незамедлительно связался с представителями Минобороны, использовав «ядерный чемоданчик». Отечественные ракетные войска стратегического назначения (РВСН) были моментально подняты по тревоге и перешли в полную боевую готовность.

Напряжение спало, когда выяснилось, что это была не боеголовка, а всего лишь метеорологическое оборудование. Тогда начальник Генштаба Михаил Колесников заявил, что российские вооруженные силы показали высокий уровень подготовки и своевременно отреагировали на потенциальную угрозу.

Сам куратор норвежско-американского проекта запуска четырехступенчатой ракеты Black Brant XII Кольбьерн Адольфсен утверждал в интервью со СМИ, что о политике в день запуска и не думал. По его словам, ученые во время работы были полностью сконцентрированы на получении новых данных о северном сиянии.

«Все было идеально: съемки шли как надо, и фотографические замеры оказались успешными», — уточнил он.

pixabay.com /

Однако научный успех был омрачен новостью о том, как преподнесли запуск ракеты в СМИ. Группу обвинили в попытке разжечь третью мировую войну и эскалации напряжения между Россией и странами западного блока. Для ученого сообщества это стало полной неожиданностью.

Кроме того, произошедший инцидент не обошелся без участия американских спецслужб. В своей книге «War Scare: Russia and America on the Nuclear Brink» ветеран ЦРУ Питер Прай заявил, что именно в этот момент мир был ближе всего к началу глобального ядерного конфликта со времен Карибского кризиса. Бывший агент утверждал, что информация о запуске с норвежского полигона была заранее передана в МИД РФ — ее просто своевременно не передали в Генштаб.