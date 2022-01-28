Медведев заявил, что вводить локдаун в России бессмысленно

Локдаун был нужен при первой стадии пандемии коронавирусной инфекции, но в нынешней ситуации в нем нет необходимости, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

Введение локдауна весной 2020 года было необходимо. Медведев объяснил, что на тот момент никто не понимал как с этим бороться. Тогда еще не было вакцин и необходимых технологий, также не была разработана система кризисного реагирования.

«Поэтому несмотря на очень большой рост заболеваемости в той же самой Москве, локдаун не объявляется», — передает слова Дмитрия Медведева РИА Новости.

В начале введение карантина повлияло положительно, передает телеканал «360». В текущей ситуации подобное возможно только при появлении новой опасной вариации коронавируса, отметил Медведев.