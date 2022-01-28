Синоптики посоветовали петербуржцам быть осторожнее за рулем из-за снегопада

Атлантический циклон принесет в Петербург снегопады и потепление 28 января. Жителям города следует быть аккуратными на дорогах, предупредили эксперты Северо-Западного УГМС.

Температура воздуха днем составит от минус одного до минус трех градусов. Погода ожидается облачной. Временами в Петербурге пройдет снег. На дорогах прогнозируется сложная обстановка.

Снегопады продолжатся в ночь на субботу, 29 января. В этот день столбики термометров опустятся до минус шести — минус восьми градусов. В окрестностях ожидается до -11 градусов. Специалисты также предупредили о гололеде.

Очередная порция снегопадов доставит дополнительных хлопот коммунальным службам. С самого начала зимы администрация губернатора Александра Беглова не смогла наладить уборку улиц от снега. В результате петербуржцы вынуждены находиться в пробках, а некоторые попадают в аварии.