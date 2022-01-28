Посол Мельник призвал Германию «проявить смелость» в вопросе поставки оружия на Украину

Посол Украины в Берлине Андрей Мельник раскритиковал решение немецких властей передать Украине пять тысяч касок в качестве военной помощи. Об этом пишет DPA.

По его словам, это является «символическим» жестом. Мельник призвал власти Германии «проявить смелость» в вопросе поставок вооружения на Украину ради «общего европейского блага».

«Нам нужна не тактика лавирования, а смелые действия ФРГ, которая наконец-то снабдит Украину немецким оборонительным оружием, в котором мы больше всего нуждаемся именно сегодня», — заявил Мельник.

Такими действиями немецкая сторона решила «остановить панику», которая, по его мнению, возникла в рядах украинской и европейской общественности. Теперь Украина ожидает от властей Германии разворота на 180 градусов и подлинной смены парадигмы, добавил Мельник.