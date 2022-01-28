Медведев: происхождение коронавируса останется неизвестным

Установить происхождение коронавируса сложная и, возможно, невыполнимая задача. Поэтому лучше сосредоточиться на борьбе с пандемией. Такого мнения придерживается заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Политик отметил, что дискуссии на тему откуда и как появился вируса не утихнут. Однако более практичным будет приспособиться к новым реалиям и искать пути противостояния пандемии, заявил он в беседе с российскими журналистами.

«Появилось ли понимание его происхождения? Насколько я понимаю, не появилось точного понимания. Появится ли оно когда-нибудь? Не уверен», — цитирует Медведева ТАСС.

Сейчас необходимо обратить пристальное внимание на предотвращении более тяжелых видов заболеваний, в том числе и штаммов коронавируса, полагает политик. В частности, продолжил Медведев, стоит сосредоточиться на создании лекарства против SARS-CoV-2.