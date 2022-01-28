Бригада МЧС почти час тушила пожар в подвале жилого дома в Невском районе Петербурга

Возгорание произошло в одном из жилых домов Невского района Петербурга. К месту случившегося выехала бригада спасателей из 15 человек, сообщили в МЧС по городу.

Информация о пожаре поступила на пульт дежурного в 04:21. Сообщалось о возгорании в подвальном помещении жилого дома по улице Седова. Огонь распространился на площади 15 квадратных метров. В тушении были задействованы три единицы техники.

«В 05:15 пожар ликвидирован. Сведения о пострадавших не поступали», — указано в Telegram-канале ведомства.

Пожары начали происходить все чаще не только в жилых домах, но и в дореволюционных постройках Петербурга. Практически ежедневно памятники архитектуры находятся под угрозой. Местные жители неоднократно пытались привлечь внимание властей к решению проблемы. Но администрация губернатора Александра Беглова не торопится спасать исторический облик культурной столицы.