Пушков: Вашингтон не планирует отказываться от расширения НАТО на восток

Соединенные Штаты не намерены изменять свою стратегию по военному расширению НАТО. Все это делается вопреки требованиям России, отметил сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

Переданный Москве ответ по гарантиям безопасности не содержит каких-либо упоминаний о нерасширении Североатлантического альянса на восток, отметил он. По словам сенатора, вместо этого западные партнеры переводят тему на другие, менее приоритетные, вопросы.

«Итак, ответ США предлагает серьезный разговор, но по второстепенным вопросам, как заявил Лавров. Что, собственно, и ожидалось. США не намерены менять стратегию военного расширения», — написал Пушков.

Ответ Вашингтона на гарантии безопасности, предложенные Россией, ранее комментировал и глава МИД РФ Сергей Лавров. Он также подчеркнул, что вопрос о нерасширении НАТО Соединенные Штаты оставили нетронутым.