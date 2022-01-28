Ищенко рассказал о стратегии РФ, которая поставит США между молотом и наковальней

После того, как США и НАТО дали письменный ответ на предложения России по гарантиям безопасности, в котором отказались признать справедливыми опасения Москвы, но выразили готовность вести переговоры, у РФ есть три варианта реакции.

Об этом в интервью изданию «Украина.ру» рассуждает политолог Ростислав Ищенко, по словам которого два из возможных вариантов ответных действий Москвы слишком предсказуемы, а значит в Соединенных Штатах к ним могут быть готовы. А третий может оказаться эффективным для выполнения стоящей перед Россией задачи – своей жесткой позицией заставить США согласиться с изменением расстановки сил на международной арене, и зафиксировать это изменение в системе международных договоров.

При чем Москва должна осуществлять давление на только на США, но и на из союзников, которые являются слабым звеном в структуре западных союзов, подчеркивает Ищенко.

Два неэффективных способа реакции России заключаются в двух крайностях – либо, сославшись на неконструктивность американской стороны, полностью отказаться от дальнейших переговоров, либо наоборот, несмотря на американскую неконструктивность, безоговорочно согласиться на переговоры.

«В обоих указанных случаях Россия вступает на закрытую для маневра дорогу, в которой ее следующий шаг может быть заранее просчитан, ибо направления движения только два: строго вперед и строго назад (наступать или отступать), — объясняет Ищенко. — Эти варианты крайне ресурсозатратны и даже американцы, пытавшиеся в эпоху своей гегемонии без разговоров, маневров и компромиссов, давить любую оппозицию своей политике, столкнулись с тем, что даже абсолютное превосходство в силах не приносит победу, если противник достаточно упорен и занимает удобную для обороны позицию».

Поэтому, рассуждает политолог, гораздо более перспективным может оказаться продолжение работы в том направлении, которое российский МИД обозначил изначально. Эта работа заключается в том, чтобы, не прерывая контактов и продолжая обмениваться с американской стороной «озабоченностями в ответ на озабоченности», одновременно резко усилить военно-техническое давление и на США, и на страны Запада с неконструктивной позицией. Это давление должно заключаться в повышении цены на проводимую ими политику с целью вынуждения поиска компромисса.

Федеральное агентство новостей /

Таким образом, считает Ищенко, Россия, наращивая давление без разрыва контакта, Россия поместит Вашингтон между молотом и наковальней.

«С одной стороны Вашингтону будет необходима определенность в Европе, чтобы планировать свои действия на Дальнем Востоке, где США опасаются уступить Китаю пальму военно-морского первенства уже в ближайшие пару лет, после чего серьезное давление на Пекин станет невозможным, а система союзов США в АТР посыплется», — объясняет эксперт.

А с другой стороны, по его словам, Россия своим военно-техническим давлением сможет стремительно ухудшать общее положение США и их основных союзников.