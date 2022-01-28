Сатановский предложил идеальную страну для размещения российских военных баз

Куба и Венесуэла, несмотря на их географическую близость к США, все-таки не являются самыми подходящими странами для размещения российских военных без. Но есть страна, которая идеально подходит для подобных целей – это Канада.

Такое мнение в разговоре с изданием «ПолитРоссия» высказал политолог Евгений Сатановский, который прокомментировал слова заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева о том, что размещение российских военных без на территории Кубы и Венесуэлы не соответствует национальным интересам этих стран, которые стремятся наладить нормальные отношения с США и выйти из многолетней изоляции.

«Куба, Венесуэла — близкие нам страны, наши партнеры, страны, которые ведут независимую внешнюю политику. Но это абсолютно суверенные страны. Мы ничего не можем размещать у них, … просто потому что это должно сообразовываться с их геополитическим позиционированием, с их собственными национальными интересами», — объяснил Дмитрий Медведев.

duma.gov.ru / Государственная Дума Федерального Собрания

Как заявил по этому поводу Евгений Сатановский, территориальная близость Кубы и Венесуэлы к Соединенным Штатам Америки не делает из этих стран идеальные площадки для размещения российского оружия. Но есть одна страна, которая может заставить США занервничать, если там будут базироваться российские войска.

«Вопрос о размещении военных баз за границей нужно задавать Шойгу, Путину или Лаврову. Для меня лучшая страна, где надо размещать российские военные базы – это Канада. До Вашингтона не далеко», — подчеркнул политолог.

Но, по его словам, географическая близость к Вашингтону не единственное, что делает из Канады идеального претендента на размещение российских военных баз. Особую роль в этом вопросе играет исторический опыт, и в частности, один из эпизодов англо-американской войны 1812-1815 годов, когда британская армия в ответ на разорение американцами канадских населенных пунктов захватила Вашингтон.

«Существует опыт, когда в 1814 году англичане из Канады захватили Вашингтон и спалили его, — напомнил Сатановский. — Это вызывает приятную ностальгию по доброму старому времени. Давайте в Канаде разместим [военные базы], я не против».

mil.ru / Пресс-служба Минобороны РФ

По мнению эксперта, если бы России удалось разместить в Канаде военные базы, это помогло бы напомнить американским политикам о том, к чему может привести дерзкая политика.

Интересно, что в 1814 году британский генерал-майор Роберт Росс, командовавший оккупировавшими американскую столицу войсками, отдал приказ не уничтожать частные строения, а сжигать только административные здания. В результате в Вашингтоне были сожжены Капитолий и Белый дом.