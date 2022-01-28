Здание камчатского серфинг-лагеря сгорело на 90% в результате пожара

Сгоревший серфинг-лагерь располагается на побережье Халактырского пляжа на Камчатке. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники краевых оперативных служб.

Тушением пожара занималась группа спасателей из девяти человек на двух автоцистернах. К моменту прибытия огнеборцев здание почти полностью было охвачено огнем. Ситуация усложнялась плохим подъездом к месту происшествия и поздним вызовом сотрудников МЧС.

«В 00:41 возгорание было локализовано, в 02:32 — полностью ликвидировано. В результате пожара строение уничтожено на 90%. Погибших и пострадавших нет», — уточнили в пресс-центре камчатского управления МЧС России.

Серфинг-лагерь на Халактырском пляже работает в период с июня по октябрь. Ежегодно его гостями становятся более тысячи спортсменов со всех уголков России.