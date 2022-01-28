Депутат Кива: в Раде предпочли обсуждать пчел и мед вместо насущных проблем украинцев

Депутаты украинского парламента занимаются решением действительно «важных» вопросов. Вместо проблем они обсуждают создание регулятивного органа по вопросам пчел и меда, заявил политик Илья Кива.

Депутат Верховной рады от ОПЗЖ решил показать в Telegram, как на самом деле происходят заседания парламента. По словам Ильи Кивы, в Раде много внимания уделяют странным вопросам. И когда в стране кризис, а украинцы изнемогают от паники, парламентарии обсуждают пчел.

«Чтобы вам был понятен уровень сегодняшнего украинского парламента — сейчас уже 20 минут идет не решение уже сложившейся ситуации в стране, связанной с кризисом и возможным началом войны. Нет. Обсуждают создание регулятивного органа по вопросам пчел и меда», — отметил Кива.

Кива опубликовал видеоролик с целью показать, каким балаганом стала Верховная рада. И пока люди замерзают в домах и не получают зарплат из-за дефицита бюджета, «прохиндеи» решают, кто будет отвечать за популяцию украинских пчел, возмутился нардеп