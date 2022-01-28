Дипломат Чижов: Россия надеется на отказ Запада от политизации сотрудничества в энергетике

Западные страны откажутся от политизации сотрудничества с Россией в сфере энергетики и не станут «стрелять себе в ногу». Такие надежды высказал постпред РФ при Евросоюзе Владимир Чижов.

Евросоюз в 2014 году инициировал остановку энергетического диалога с Москвой. В связи с этим между сторонами нет каких-либо официально оформленных проектов. Трубопровод «Северный поток — 2», например, является коммерческим, передают «Известия».

«Исходим из того, что они отвечают интересам реализующих их экономоператоров и инвесторов, а также в перспективе принесут пользу европейским потребителям. Рассчитываем на то, что наши западные партнеры удержатся от дальнейшей политизации энергосотрудничества и не станут сами себе "стрелять в ногу"», — заявил Чижов.

Он добавил, что Россия выступает за мир и не заинтересована в усилении напряженности вокруг Украины. Если эскалация все же произойдет, то по вине неблагоразумных и непрагматичных европейцев.