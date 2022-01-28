Псаки попыталась оправдать нежелание Германии передавать вооружение Украине

Белый дом не стал оценивать отказ ФРГ санкционировать поставки вооружения на территорию Украины. Позицию США высказала пресс-секретарь ведомства Джен Псаки.

Вашингтон уверен, что Берлин имеет право на высказывание собственной точки зрения. По словам Псаки, единство союзников не означает, что они должны иметь общие позиции по ряду вопросов. Таким образом представитель Белого дома прокомментировала решение Германии запретить странам Балтии передавать украинским военным вооружения немецкого производства.

«Мы считаем, что единство не означает идентичности. У разных стран есть разные возможности, юридические полномочия», — сказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Этот вопрос может быть поднят на переговорах президента США Джо Байдена и канцлера Германии Олафа Шульца. Встреча двух политиков запланирована на 7 февраля.