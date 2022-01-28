РЖД планирует увеличить транзит контейнеров в четыре раза к 2027 году

Транзитные перевозки контейнеров по сети РЖД в 2027 году планируется увеличить до четырех миллионов TEU. Некоторые эксперты сомневаются в возможности реализации этой цели.

Речь идет о контейнерах 20-футового эквивалента (twenty-foot equivalent unit, TEU). По итогам прошлого года транзитные перевозки контейнеров составляли в четыре раза меньше озвученных РЖД планов, передает РБК.

«Это амбициозная задача, мы хотим за эту цифру [4 млн TEU] побороться. Нам бы хотелось ее достичь в 2025 году», — заявил заместитель гендиректора РЖД Алексей Шило, добавив, что 2027 год станет максимальным сроком.

В 2021 году транзит контейнеров через российскую территорию увеличился на 43 процента, достигнув 1,1 миллиона TEU. Всего было перевезено 6,5 миллиона TEU, большая часть из которых пришлись на внутренние перевозки. За последние пять лет объемы перевозок контейнеров выросли вдвое.