Петербуржец не справился с управлением и въехал в сугроб

Автомобильная авария произошла в Невском районе Петербурга. Водитель не справился с управлением, и его машину занесло, рассказал очевидец.

ДТП произошло на улице Лопатина вечером 27 января. Кадры с места происшествия опубликованы в Telegram-канале «Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер». На видеоролике видно, как автомобиль начинает заносить после поворота.

«На Лопатина водитель не справился с управлением и его занесло, машина оказалась на сугробе. Я вовремя затормозил, избежав ДТП. Остановился, возможно могла понадобиться помощь, но машина с первой же попытки съехала задом с сугроба», — поделился свидетель произошедшего.

Аварии на петербургских дорогах стали происходить все чаще из-за неубранного снега. Администрация губернатора Александра Беглова не смогла наладить работу коммунальных служб. Жители регулярно пишут жалобы, но ситуация в Северной столице не меняется.