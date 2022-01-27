Бразильский президент Болсонару посетит Москву в середине февраля

Официальный визит президента Бразилии Жаира Болсонару в Россию запланирован в период между 14 и 17 февраля. Соответствующее заявление сделал сам глава государства.

Рабочая поездка Болсонару в Москву нацелена на укрепление коммуникаций и торговых связей между Бразилией и Россией, отметил президент во время выступления перед сторонниками. Один из присутствующих поинтересовался у Болсонару, считает ли он Путина «консервативным» или «человеком из народа». В ответ бразильский лидер отметил, что сосредоточен исключительно на целях поездки, пишет Sputnik Brasil.

«Да, он консервативен. Я буду там в следующем месяце для улучшения понимания и торговых отношений», — отметил он.

В начале декабря прошлого года Болсонару заявлял, что принял приглашение российского коллеги Путина посетить Москву. Тогда он предположил, что визит состоится в феврале или марте.