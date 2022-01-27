Жириновский предложил запретить людям тяжелее 100 килограммов участвовать в выборах

Россияне с весом более 100 килограммов не должны участвовать в выборах и становиться «даже самыми маленькими начальниками». Об этом заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский в эфире программы «Жизнь в большом городе» на телеканале «Москва 24».

Депутат предложил ввести соответствующие параметры по аналогии с ограничениями скорости. Он отметил, что избыточный вес негативно сказывается на здоровье человека. При норме 80 килограммов многие депутаты Госдумы страдают от ожирения.

Специальные комиссии должны взвешивать потенциальных политиков и выдавать им разрешение на участие в выборах. Эксперты не должны допускать к голосованию людей с весом 120-150 килограммов, уверен лидер ЛДПР.

«Зачем? Чтобы люди уже знали: больше 100 килограммов — на выборы не пойдешь, больше 100 килограммов — даже самым маленьким начальником не станешь... Тяжело начинать, если человеку 60 лет и вдруг ему говорят: "Лишний вес". Он в 20 лет будет знать, будет стараться выдерживать минимальный вес, никто его ни в чем дискриминировать не будет», — отметил Жириновский.

Примечательно, что сам Жириновский весит 96 килограммов и мечтает сбросить только один килограмм. Политик отметил, что уже несколько лет придерживается дробного питания и следит за своей фигурой.