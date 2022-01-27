Военный летчик Попов раскритиковал опасную выходку самолета ВВС США над Черным морем

Самолет-разведчик ВВС США Boeing P-8 Poseidon рискнул гражданским рейсом ради прикрытия от российских ПВО над Черным морем. О сомнительных маневрах американцев заявил заслуженный военный летчик РФ Владимир Попов.

Накануне патрульный самолет ВВС США Boeing P-8 Poseidon устроил провокацию над акваторией Черного моря. По информации портала «Военное дело», самолет пытался приблизиться в российской границе под прикрытием пассажирского авиалайнера «Аэрофлота». Пилоты также изменили данные транспондера в попытке выдать Boeing за метеорологический аэростат.

В беседе с «ПолитРоссией» генерал-майор, заслуженный военный летчик РФ и кандидат технических наук Владимир Попов заявил, что опасная выходка P-8 Poseidon с использованием пассажирского самолета в качестве щита от российских ПВО была довольно неэтичной. Летчики должны были отдавать себе отчет в том, что подвергают неоправданному риску гражданских лиц.

«Это борьба противоположных систем. Но этичность тоже должна оговариваться. Ведь, если вдруг завяжется воздушный бой, то пассажирский лайнер, безусловно, пострадает. Ведь гражданский самолет и менее защищен, и идет по своему плану, не будучи включенным в комплекс обороны», — посетовал генерал-майор.

Попов с сожалением сообщил, что к подобным трюкам американские самолеты разведки прибегают довольно часто. Буквально несколько недель назад один натовский самолет совершил опасный подлет к российской границе и едва не столкнулся с пассажирским рейсом.