Валерий Карпин выступил против введения Fan ID в российском футболе

Главный тренер сборной России Валерий Карпин раскритиковал введения системы электронной идентификации зрителей (Fan ID) в РПЛ.

Внедрение системы Fan ID доставит неудобства российским футбольным фанатам. Соответствующее мнение в эфире радио «Первое Спортивное» озвучил Валерий Карпин.

«Мне кажется, это неудобство. Если я завтра захочу как болельщик пойти на футбол, или мой тесть захочет, то он не сможет без Fan ID. По мне, это катастрофа. Где это оформлять — я не владею информацией. У нас люди не знают, где билеты купить на футбол, а вы про Fan ID говорите», — отметил наставник сборной России.