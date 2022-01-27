Авиаполк Балтийского флота пополнился новыми истребителями Су-30СМ2

На аэродром в городе Черняховске Калининградской области прибыло звено истребителей новой модификации Су-30СМ2, вошедших в смешанный полк морской авиации Балтийского флота.

Самолеты были приняты заказчиком на заводе-изготовителе в Иркутске и совершили многокилометровый перелет в Калининградскую область, сообщает издание EurAsia Daily.

Как отметили в пресс-службе Западного военного округа, в самолетах Су-30СМ2 произведена замена импортного оборудования на отечественные аналоги. Истребитель получил новые улучшенные тактико-технические характеристики, усовершенствована система оптико-электронного прицельно-навигационного комплекса, увеличена дальность обнаружения воздушных целей. Также расширена номенклатура применяемых управляемых авиационных средств поражения по воздушным, наземным и морским целям с увеличением дальности их поражения.