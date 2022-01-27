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Мэр Липецка пообещала сломать коммунальщикам ноги за неубранный снег

Общество
Мэр Липецка пообещала сломать коммунальщикам ноги за неубранный снег

Плохая уборка снега может обернуться для коммунальщиков Липецка сломанными ногами, заявила мэр города Евгения Уваркина.

Уборка снега в Липецке в данный момент является одним из ключевых вопросов. На протяжении нескольких дней горожане массово направляли свои жалобы на бездействие коммунальщиков в администрацию города. В частности, они заявляли, что из-за сугробов не могут передвигаться с детьми по дворам и ездить на машинах. Это привело к тому, что на улицы Липецка направили выездной контроль.

После него Уваркина созвала заседание с управляющими компаниями. Градоначальница позволила себе весьма жесткие высказывания в адрес коммунальщиков. В частности, она пообещала, что переломает ноги всем лентяям. Сразу после этого снег в городе начали убирать, сообщает радио Sputnik.

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