Мэр Липецка пообещала сломать коммунальщикам ноги за неубранный снег

Плохая уборка снега может обернуться для коммунальщиков Липецка сломанными ногами, заявила мэр города Евгения Уваркина.

Уборка снега в Липецке в данный момент является одним из ключевых вопросов. На протяжении нескольких дней горожане массово направляли свои жалобы на бездействие коммунальщиков в администрацию города. В частности, они заявляли, что из-за сугробов не могут передвигаться с детьми по дворам и ездить на машинах. Это привело к тому, что на улицы Липецка направили выездной контроль.

После него Уваркина созвала заседание с управляющими компаниями. Градоначальница позволила себе весьма жесткие высказывания в адрес коммунальщиков. В частности, она пообещала, что переломает ноги всем лентяям. Сразу после этого снег в городе начали убирать, сообщает радио Sputnik.