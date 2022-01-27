Владимир Путин поблагодарил организаторов и участников «Недели памяти»

Долг нынешнего поколения заключается в сохранении и передаче правды о событиях Второй мировой войны своим потомкам. Об этом говорится в обращении президента России Владимира Путина, приуроченном к мемориальному вечеру в рамках «Недели памяти».

Глава государства поблагодарил организаторов и участников «Недели памяти». Путин призвал не забывать историю и хранить правду о произошедшем во время Второй мировой.

«Наш долг – сохранить и передать грядущим поколениям правду о событиях Второй мировой войны, как общее бесценное достояние беречь и защищать ее подлинных героев, пресекать попытки оправдать чудовищные злодеяния нацистских преступников и их пособников и всегда помнить, какими катастрофическими, ужасающими последствиями может обернуться потакание национализму, агрессии, расизму, антисемитизму и русофобии», — говорится в опубликованном на сайте Кремля обращении.

Ежегодно в России в честь Международного дня памяти жертв Холокоста проходит ряд мероприятий. Одной из площадок их проведения становится Еврейский музей и центр толерантности в Москве. Глава МИД России Сергей Лавров 27 января также обратился к участникам памятной церемонии и заявил о необходимости помнить о подвигах солдат во время войны.