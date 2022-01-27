Трое мужчин пойдут под суд за попытку убить сбежавшую из Турции россиянку

Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении троих мужчин за попытку убить россиянку, которая сбежала от супруга из Турции вместе с детьми.

Следствие установило, что гражданка России в 2017 году ушла от мужа и покинула Турцию вместе с детьми. Она остановилась в Железногорске. Супруг решил отомстить женщине и заказал убийство жены знакомому, заплатив 30 тыс. долларов.

Злоумышленник взял себе еще двоих подельников. Мужчины прибыли в Красноярский край и в феврале 2021 года напали на жертву прямо возле детского сада, когда женщина отвела туда детей. Один из преступников ударил ее ножом в живот. Потерпевшей удалось выжить. Полиция задержала обвиняемых при попытке сбежать в Турцию. Ими оказались двое 30-летних граждан Казахстана и 40-летний россиянин.