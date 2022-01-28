Попов поведал о попытке США разыграть сценарий рейса MH17 с самолетом «Аэрофлота»

Самолет-разведчик НАТО, который ранее попытался укрыться от российских систем противовоздушной обороны за пассажирским лайнером, мог спровоцировать инцидент с жертвами среди гражданского населения.

Такое мнение, комментируя в разговоре с ИА «ПолитРоссия» провокацию, устроенную в небе над Черным морем патрульным противолодочным самолетом ВВС США Boeing P-8 Poseidon, высказал заслуженный военный летчик РФ Владимир Попов.

Ранее о провокации сообщил информационный портал «Военное дело».

Американский самолет-разведчик в воздушном пространстве над Черным морем сблизился с пассажирским самолетом российского авиаперевозчика «Аэрофлот» и попытался укрыться за лайнером от расположенных в Крыму зенитных ракетных комплексов С-400. Кроме того, экипаж американского самолета подменил передаваемые транспондером данные, чтобы диспетчерская служба идентифицировала военный борт как метеорологический аэростат. Эти данные подтверждаются сервисом для отслеживания перемещения воздушных судов Flightradar24.

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Как рассказал по поводу произошедшего Владимир Попов, на данный момент нет никакой официальной информации об этом инциденте. Однако в нынешней напряженной ситуации от разведывательных служб противника можно было ожидать чего-то подобного.

«Нет ничего удивительного в том, что пилоты включают на транспондеры какой-то другой сигнал. У него запас частот довольно большой. С одним сигналом оповещения он работает у себя дома на аэродроме и совсем с другим – выходит за пределы своего воздушного пространства. А при уходе с международных трасс может вообще выключить свой ответчик так, что обнаружить самолет можно будет только активными радиолокаторами», – сообщил военный эксперт и кандидат технических наук Владимир Попов.

При этом он отметил, что сообщения о попытке американского самолета-разведчика спрятаться от российских систем ПВО за лайнером «Аэрофлота» не так однозначны, ведь эта попытка добиться малозаметности может сработать лишь на какое-то время, и в итоге российские войска в Крыму все равно обнаружили бы военный борт.

Самолеты Boeing P-8 Poseidon являются достаточно быстрыми машинами, которые летают со скоростью 500-800 километров в час, а при необходимости могут двигаться на минимальной скорости около 300 километров в час.

«В теории он действительно может прикрываться каким-либо другим воздушным судном, то есть лететь рядом с другим самолетом, когда с другой стороны его облучают радиолокационные станции. Но, как правило, рано или поздно он все равно идентифицируется станциями обнаружения. То есть на первом этапе разведка может потерять этот самолет из виду, но потом, когда начнется более четкое прицеливание, все равно происходит обнаружение», — объяснил Попов.

aeroflot.ru / Aeroflot

При этом он добавил, что американский разведчик пытался спрятаться от ПВО за летевшим из Москвы в Анталью пассажирским самолетом Boeing 737, приблизившись к лайнеру сбоку на расстояние 2-3 километров, а по высоте – примерно на два километра.

Маршрут передвижения американского военного самолета свидетельствует об опасном маневре, подчеркивает заслуженный военный летчик, по словам которого, если к техническая сторона инцидента вопросов не вызывает, то этическая сторона как раз выглядит очень сомнительной.

«В первую очередь, конечно, все думают не об этике, а о тактике применения и оперативном искусстве тактического приема. Все-таки летчик американского самолета выполняет свою задачу, а мы – свою. И тут уж кто кого перехитрит и получит оперативное преимущество. Это борьба противоположных систем. Но этичность тоже должна оговариваться. Ведь, если вдруг завяжется воздушный бой, то пассажирский лайнер, безусловно, пострадает», — подчеркнул Попов.

Гражданский самолет, мало того, что он гораздо менее защищен, чем военный борт, он еще и не включен в комплекс обороны, то есть является полностью беззащитным.

Американские военные летчики довольно часто прибегают к таким провокациям с использованием гражданских рейсов, напомнил эксперт. Так несколько недель назад к российским границам подлетел самолет-разведчик НАТО, который двигался с выключенным транспондером и чуть не столкнулся с гражданским самолетом.

«Он выполнял свою задачу и, конечно, не обязан был нас об этом уведомлять. Но по культуре обращения и взаимоотношений в воздушном пространстве все равно нужно о себе заявить и получить условное, чаще всего молчаливое согласие на свои действия. Но он и этого не сделал. Более того, пересек путь следования самолета гражданской авиации. Они разминулись едва ли не в последний момент», — рассказал Попов.

flickr.com/U.S. Department of Defense / Airman 1st Class Dillon Davis, U.S. Air Force/Released

Американские пилоты, выполнявшие эти опасные маневры, не могли не осознавать, какой угрозе они подвергают жизни ничего неподозревающих и ни в чем не повинных пассажиров гражданских самолетов. Таким образом, делает вывод эксперт, авиация Североатлантического военного блока осознанно идет на подобные риски и заранее готова к инцидентам с трагичным исходом.

«Обстановка сейчас и без того сложная. И, если ее еще и нагнетать, если ее провоцировать, то вот это и является элементом преступной деятельности этих разведчиков. И такие провокационные полеты со стороны НАТО на это и настроены – вдруг бы выстрелила ракета системы С-400 и поразила не этот злополучный Boeing P-8 Poseidon, а гражданский борт», — объяснил генерал-майор.

И в этом случае, по его словам, против России был бы реализован тот же сценарий, что и в случае с гибелью рейса МН17.