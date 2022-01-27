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Международные резервы РФ выросли за неделю на 1,4 млрд долларов

Экономика
Международные резервы РФ выросли за неделю на 1,4 млрд долларов

Объем международных резервов России возрос с 14 по 21 января 2022 года на 1,4 млрд долларов и оказался на уровне 639,6 млрд долларов. Об этом говорится в материалах Центрального банка РФ.

Это оказалось историческим рекордом, указал финансовый регулятор. Резервы увеличились на 0,2% в результате операций по приобретению иностранной валюты в рамках бюджетного правила, частично скомпенсированных отрицательной переоценкой.

Международные резервы являются высоколиквидными зарубежными активами. Они находятся в распоряжении Центробанка и правительства РФ и состоят из средств в валюте других стран, специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ, а также монетарного золота. Целевой уровень Банка России по международным резервам составляет 500 млрд долларов.

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