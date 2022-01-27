Полузащитник сборной России Миранчук останется в «Аталанте»

Российский игрок «Аталанты» Алексей Миранчук не покинет клуб в зимнее трансферное окно.

«Аталанта» не станет расставаться с 26-летним полузащитником Алексеем Миранчуком в зимнее межсезонье. Об этом журналистам Football Italia сообщил генеральный директор итальянского клуба Лука Перкасси.

«Алексей остается», — отметил он.

Миранчук перешел в «Аталанту» из московского «Локомотива» в 2020 году. В прошлом сезоне российский игрок вместе со своей командой завоевал бронзовые медали чемпионата Италии. В последнем матче за «Аталанту» против «Лацио» Миранчук был заменен. Российский игрок покидал поле, держась за заднюю поверхность бедра.