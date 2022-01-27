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Миссии ООН стали главной угрозой для Африки

Политика
Миссии ООН стали главной угрозой для Африки

Журналисты Федерального агентства новостей (ФАН) выделили самые резонансные преступления, которые связаны с деятельностью миротворцев в странах африканского континента.

В Центральноафриканской Республике работает Многопрофильная комплексная миссия ООН по стабилизации в ЦАР (МИНУСКА). За семь лет присутствия в стране так и не удалось обеспечить безопасность населения, но миротворцы успели отметиться множеством преступлений.

Сотрудники миссии замечены в связях с местными группировками радикалов, что подтверждается свидетельствами местных жителей. Их также обвиняют в убийствах, изнасилованиях и разбойных нападениях.

Не стала эффективной миссия международной организации и в Мали (МИНУСМА). С 2013 года активность боевиков в стране только возросла, хотя за это время Совет Безопасности ООН потратил на его содержание 11,4 миллиарда долларов. Миротворцев неоднократно обвиняли в пытках и насилии, а также в сотрудничестве с боевиками.

Не отличаются эффективностью ЮНАМИД и МООНЮС. Первая работает в Дарфуре, а вторая в Южном Судане. Положительных результатов не удалось добиться и в этих случаях. Но миротворцы часто оказываются виновными в изнасилованиях, убийствах и других не менее тяжких преступлениях.

Подобные миссии работают в ДРК Конго и в Западной Сахаре. В этих странах миротворцы показывают ровно такую же эффективность. Стабилизировать ситуацию в неспокойных регионах так и не удалось, но члены миссии преуспели в противозаконных действиях. Все те же изнасилования, убийства, сотрудничество с боевиками и насилие.

Африканцы массово выступают против присутствия миротворцев в их странах. Люди регулярно выходят на демонстрации, чтобы показать свое недовольство деятельностью ООН.

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